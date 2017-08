Met behulp van satellietbeelden kunnen vrijwilligers wegen, gebouwen, rivieren en open plekken intekenen. „Er staan levens op het spel. Er is daarom haast geboden. Iedereen kan dit. Als mensen een half uurtje achter de computer gaan zitten, komen we een heel eind. We hopen dat op deze manier het gebied zo snel mogelijk in kaart zal worden gebracht”, aldus een woordvoerster van het Rode Kruis.

Volgens de organisatie zijn ruim zestien miljoen mensen getroffen door de grote overstromingen.