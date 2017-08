Moslimorganisaties boos op minister

Jneid wordt ’onderdrukt en beroofd van zijn vrijheid’, stellen diverse islamitische organisaties, waaronder de Stichting Islamitisch Onderwijs. In een gezamenlijke verklaring spreken zij van ’een heksenjacht op een ieder die een andere mening heeft dan de doorsnee publieke opinie’.

Minister Blok bepaalde vorige week dat de prediker, die is veroordeeld voor het afsluiten van illegale sharia-huwelijken, zich de komende zes maanden niet in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk mag vertonen. Hij kwam, mede op initiatief van de Haagse burgemeester Krikke, tot het gebiedsverbod nadat De Telegraaf had onthuld dat Jneid en zijn stichting Qanitoen een illegale moskee runden in een boekwinkel op de grens van de Transvaalwijk en Schilderswijk.

Een groot aantal islamitische stichtingen vindt nu dat Jneid monddood wordt gemaakt en wordt beroofd van zijn vrijheid en rechten. „Wij betreuren dan ook te moeten constateren dat hier sprake is van censuur en een selectieve anti-islammaatregel die niet enkel imam Fawaz treft, maar de Nederlandse moslim direct raakt. Wij zullen dan ook niet langer stilzwijgend toekijken hoe onze religie wordt gedemoniseerd’, aldus de organisaties in hun verklaring.

De radicale sjeik liet gisteren desgevraagd weten in beroep te gaan tegen het opgelegde gebiedsverbod. „Ik voel me gesteund door een groot aantal moskeeën en imams die zich zorgen maken. Hun grote vrees is dat zij straks aan de beurt zijn.”