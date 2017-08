Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De Maas en Waalweg in Boven-Leeuwen.

Truckchauffeur bedreigd: ’Help, mijn vrouw en kinderen’

34 min geleden

BOVEN-LEEUWEN - Een vrachtwagenchauffeur is overvallen op de Maas en Waalweg bij Boven-Leeuwen (Gelderland). Tijdens de overval whatsappte de chauffeur in paniek naar zijn contactpersoon bij het bezorgadres, kledingketen Primark: „Help, help, mijn vrouw en kinderen.”