Slachtoffer Lauwersoog is man (45) uit Groningen

De man was de vader van een 10-jarig meisje dat bij hem liep en dat na het ongeluk zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen is gebracht. Een 8-jarig zoontje werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar in de loop van de zondag weer uit ontslagen.

De auto die bij het ongeval aan de Zeedijk betrokken was, werd bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Haren. Zij raakte door nog onbekende oorzaak eerst een aantal paaltjes en vervolgens de voetgangers. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval op een druk tijdstip, liet de politie Noord-Nederland maandagmorgen weten.

In de noordelijke haven werd na het ongeval geschokt gereageerd en meegeleefd met de betrokkenen.