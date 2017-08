Liefhebber spendeerde 40.000 euro aan eclipstrips

Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Tal van Nederlanders, onder wie Gert, vlogen afgelopen week naar Amerika om dat te kunnen meemaken.

Met zijn 46 jaar is Gert de jongste deelnemer van de reis. „Sterrenkunde is echt mijn ding. Als klein kind was ik al gefascineerd door spaceshuttles en alles wat met de ruimte te maken heeft. Daar hoort een eclips natuurlijk ook bij.”

In wisselende samenstelling reist hij met vijf andere eclipsjagers de wereld af. Tot op heden zag Gert daardoor landen als China, Australië, Indonesië en reisde hij zelfs naar het Chileense Paaseiland af. „Zo kom je nog eens ergens, hè. De eclips is tijdens zo’n reis eigenlijk het toetje.”

Al die trips kosten hem wel een flinke zak met geld. Het scheelt dat hij alleenstaand is en dat hij een vaste baan heeft als systeemanalist bij een verzekeringsmaatschappij. „Het is duur, maar het is het allemaal waard. De kleuren zijn onbeschrijfelijk.”

Bovendien is het als eclipsjager ook niet mogelijk om te zeggen: goh, dit jaar heb ik wat minder geld, dus ga ik in Frankrijk kijken.

Gert: „De verduistering is slechts zichtbaar in een hele smalle strook op de wereld. Je moet specifiek daar zijn en anders zie je helemaal niks.”

Maar wie niet in de Verenigde Staten is, hoeft niets te missen. Ruimtevaartorganisatie NASA zendt de zonsverduistering live uit. Vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd zijn maandag de beelden te zien via de NASA-app, de speciale Facebookpagina van de organisatie en YouTube.