Agent gebruikte minder vaak vuurwapen

Hoewel het om een half jaar gaat, lijkt het aantal laag in vergelijking met de aantallen van de afgelopen volle jaren. Zo waren er in heel 2016 in totaal 34 schietincidenten waarbij vier dodelijke slachtoffers waren en 33 gewonden. In de vier jaren ervoor schommelde het aantal schietincidenten jaarlijks tussen de 24 en 33.

Na onderzoek door de Rijksrecherche besluit het Openbaar Ministerie of vervolging nodig is, als blijkt dat een agent zich mogelijk niet aan de regels heeft gehouden.

Het OM kan het lage aantal niet duiden, aldus een woordvoerster. Het zegt volgens haar ook niets over de rest van het jaar, omdat de komende maanden misschien toch weer meer vuurwapens worden gebruikt.