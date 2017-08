Dankbetuiging koningspaar voor medeleven

,,Graag willen wij onze oprechte dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vader, schoonvader en de grootvader van onze kinderen”, liet het koningspaar weten in een door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verspreide mededeling. ,,Met uw medeleven bent u ons tot grote steun geweest.”

Jorge Zorreguieta overleed op 8 augustus op 89-jarige leeftijd in Buenos Aires. De vader van koningin Máxima was al enkele jaren ernstig ziek. Zorreguieta werd op donderdag 10 augustus begraven. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters woonden de uitvaart in Argentinië bij.