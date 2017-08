Zorgorganisatie smak geld kwijt aan ontslag

Scholten moest vorig jaar weg bij Laurens, dat fiks in de problemen was geraakt: de zorg was niet goed genoeg en de organisatie leed forse verliezen. Een en ander leidde ook tot het vertrek van bestuursvoorzitter Ids Thepass, maar hij vond het volgens de zegsvrouw beter om van de even grote ontslagvergoeding af te zien.

Laurens, dat ook veel aandacht kreeg door geruchtmakende publicaties van journalist Hugo Borst, kwam zelfs tot dit voorjaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te staan.