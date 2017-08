Aanhouding na brand met dode in Doetinchem

Bij het blussen werd een dode in het huis gevonden. De aangehouden vrouw zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de brand.

Wie de dode is, kan de politie nog niet zeggen. Het gaat in ieder geval niet om de bewoner, stelt de politie. De bewoner was tijdens de brand niet thuis.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak van het slachtoffer en wat er precies in de woning gebeurd is, is een rechercheteam op de zaak gezet.

De tussenwoning in de Papaverstraat brandde volledig uit. De naastgelegen woningen liepen rook- en waterschade op. De bewoners werden elders opgevangen.

