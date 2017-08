Lowlands: 29.750 euro aan boetes voor drugs

In totaal behandelde het OM ter plekke 85 strafzaken, terwijl dat er vorig jaar nog maar 62 waren. In 65 procent van de gevallen kregen festivalgangers meteen een boete of een werkstraf. Vier mensen hadden het goed verbruid: zij moeten later voor de rechter verschijnen.

Bij alle behandelde zaken ging het om drugsbezig, op één mishandeling na. Als de feestvierders een grote hoeveelheid drugs op zak hadden, kregen ze een werkstraf, waarvan het OM in totaal 250 uur oplegde.

Een van de verdachten was minderjarig en is daarom doorverwezen naar bureau Halt.