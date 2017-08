’Dode en twintig gewonden bij aardbeving Italië’

Toeristen en inwoners renden in paniek de straat op, die al snel vol stond met honderden mensen, melden plaatselijke media. De beving werd vergezeld door een elektriciteitsstoring. „Al het licht viel uit. Toen begon de aarde te schudden”, zegt een vrouw tegen Il Messaggero. „We liepen op straat. Mensen waren aan het schreeuwen. Het was verschrikkelijk.”

Het eiland zou in de zomer „volgepakt” zijn met toeristen. Sommige media stellen dat enkele hotels geïsoleerd zijn, maar daarover is niets bevestigd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wist in de nacht van maandag op dinsdag (00:03 uur) nog niet of er Nederlanders op het eiland aanwezig zijn.

Dode en gewonden

In het plaatsje Casamicciola zijn volgens persbureau Reuters zeker zes gebouwen ingestort, waaronder de kerk. Daarbij zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ze kreeg puin van de kerk op haar hoofd, zo meldt het persbureau.

Roberto Allocca, een plaatselijke dokter op het eiland, vertelde aan Sky TG24 dat er twintig gewonden worden behandeld. Dat gebeurde buiten: het ziekenhuis werd ontruimd door scheuren in de muren.

Politie, brandweer en reddingswerkers zijn op het eiland actief.

De schok op het eiland voor de kust van Napels had een kracht van 3,6, meldde het aardbevingsinstituut INGV.

BREAKING: first images coming from Ischia island, after the earthquake, several people are reportedly injured or missing #italy pic.twitter.com/zUpSZMQygr— Antonello Guerrera (@antoguerrera) August 21, 2017