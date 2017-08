Vertraging bij verwijderen vinvis Texel

Het is een tijdrovende klus, aldus conservator Arthur Oosterbaan, en doordat de vloed snel opkwam, ging tijd verloren met het verplaatsen van de karkasdelen.

„Het is heel veel werk. Je kunt vanwege de veiligheid maar met een beperkt aantal mensen tegelijkertijd snijden, we moeten afstand van elkaar houden. En de messen worden snel bot door het zand en moeten steeds geslepen worden.”

In de papieren krant van De Telegraaf vertelt Oosterbaan wat er met de vinvis is gebeurd: „Waarschijnlijk is ze in de Golf van Biskaje in aanvaring gekomen met een groot schip”, aldus de onderzoeker, terwijl voorbijgangers klagen over de stank.

Hoe komt Oosterbaan aan deze hypothese? „Deze walvissoort moet zo’n krachtinspanning verrichten als ze de bek opendoen om te eten dat ze daarna minutenlang moeten uitpuffen aan het wateroppervlak. Dan kan zo’n botsing voorkomen.”

Lees meer in De Telegraaf van dinsdag 22 augustus.