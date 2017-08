Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Heks van Kockengen voor de rechter

49 min geleden

Utrecht - Sara G., de 58-jarige vrouw die ook wel bekendstaat als de heks van Kockengen, moet dinsdag voor de rechter in Utrecht verschijnen. Dit omdat in februari van dit jaar een patiënt overleed die zij behandelde met ibogaïne. Het slachtoffer was een 49-jarige vrouw uit Zweden.