’Beste meneer Rutte, u bent veel te ver gegaan’

„De aankomende jaren gaan we een schreeuwend tekort komen aan personeel in de zorg. Maar goed u weet dit, want u heeft dit natuurlijk mogelijk gemaakt samen met u kornuiten”, schrijft Den Ouden, die duidelijk geen blad voor haar mond neemt.

„Jammer dat u niet heeft nagedacht over de gevolgen, want die zijn op dit moment duidelijk zichtbaar en voelbaar. Ook cliënten en zorgvragers voelen dit! Men moet langer thuis blijven wonen en zelfstandigheid moet blijven behouden. Met het laatste ben ik het niet geheel oneens, want zelfstandigheid is belangrijk. Tot op zekere hoogte meneer Rutte, want u bent echt veel en veel te ver gegaan.”

De brief van de verpleegster is inmiddels al duizenden keren gedeeld. Veel mensen hebben hun steun uitgesproken aan de Leerdamse.