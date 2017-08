Moord Venlo was afrekening: ’Ze hebben hem opgewacht en afgemaakt’

“Even na drieën hoorde ik een knal. Daarna een hele serie”, zegt een buurtbewoonster. “Ik wist meteen dat er geschoten was en dat het geen vuurwerk was.” Het slachtoffer zou voor zijn eigen huis zijn doodgeschoten. Daar verzamelden zich na de schietpartij een grote groep aanverwanten en vrienden.

“Die doodgeschoten man is waarschijnlijk van Turkse komaf. Hij was actief in de horeca hier in Blerick. Hij is gewoon opgewacht hier. Tegenover zijn huis is een parkeerplaats. Daar kun je rustig wachten totdat hij thuiskomt en dan heb je hem. Dit moet een afrekening zijn geweest.”

De man zou volgens de buurbtewoner drie kinderen hebben gehad. „Die moeten nou zonder hun vader verder. En dan gebeurt het ook nog eens voor hun huis.”

In buurt is de laatste tijd al vaker geschoten, zeggen omwonenden. “Laatst was hier bij de supermarkt ook al een schietpartij. En daarna in het park ook. Blijkbaar speelt er iets dat tot dit heeft geleid.”

De politie bevestigt vooralsnog alleen dat er een man is doodgeschoten, maar verwacht in de loop van de dag met meer informatie te komen.