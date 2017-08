premium

Gesloten discotheek Rotterdam mag weer open

34 min geleden

ROTTERDAM - Discotheek Club Vie in Rotterdam mag weer open. De dansclub werd begin deze maand op last van de gemeente gesloten in verband met een reeks zedendelicten. Maar de kortgedingrechter heeft bepaald dat de disco aan de Maasboulevard zijn deuren weer mag openen, omdat vooralsnog niet kan worden vastgesteld dat de zedendelicten in of vanuit Club Vie gebeurden.