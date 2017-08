Lijk bij zwaar beveiligde rechtbank De Bunker

De politie startte dinsdagochtend een uitgebreid forensisch onderzoek naast de rechtbank na een tipgever die tijdens zijn werk nabij De Bunker een lichaam had gezien in het water achter de rechtbank. Direct werd de omgeving afgezet met blauwe schermen, plaatste de politie een calamiteitencontainer en zijn duikers het water in gegaan om te zoeken naar een mogelijk lijk. Dat werd even voor het middaguur aangetroffen. Een lijkwagen is ter plaatse gekomen om het stoffelijk overschot naar een mortuarium te brengen.

Bewakingscamera’s

„Onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is geweest”, stelt een zegsman van de politie. Op het lichaam zal sectie worden verricht om helder te krijgen of het gaat om een misdrijf, een noodlottig ongeval of een mogelijke suïcide. Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzing om aan te nemen dat er een verband is met een lopend onderzoek. Omdat de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp voorzien is van veel bewakingscamera’s rondom, kunnen mogelijk die beelden ook meer helderheid verschaffen over de toedracht.