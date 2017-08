Van der Laan wil na Barcelona zorgen wegnemen

Naast dat hij de zorgen over een mogelijke aanslag wil wegnemen, gaat de burgemeester het ook hebben over de gevolgen die de aanslagen in Barcelona hebben voor Amsterdam, zei zijn woordvoerder eerder al tegen De Telegraaf. Ondernemers uit het centrum vinden het betreurenswaardig dat er geen rampaaltjes voor de ingang van bijvoorbeeld de Kalverstraat worden geplaatst. Van der Laan gaat toelichten hoe hij denkt over de veiligheidsmaatregelen in de stad, die samen met het OM en de politie zijn genomen.

Het is niet voor het eerst dat Van der Laan dit doet. Na eerdere aanslagen in Europa ging hij ook al in gesprek met onder meer de LHBT-gemeenschap, met poppodia, de Joodse gemeenschap, moskeeën en nieuwsredacties.

In Barcelona kwamen donderdag 13 mensen om het leven en raakten meer dan 130 mensen gewond, toen een busje inreed op een mensenmassa op de toeristische Ramblas.