Rutte reageert op noodoproep verpleegster

Den Ouden heeft op Facebook een open brief geplaatst aan het adres van Rutte, waarin ze de minister-president oproept de bezuinigingen een halt toe te roepen. „U bent echt veel en veel te ver gegaan.”

Vanuit haar eigen ervaring vertelt ze over het „schreeuwend tekort aan personeel” en wat daarvan de gevolgen zijn voor de kwaliteit van de zorg. „Maar goed, u weet dit, want u heeft dit natuurlijk mogelijk gemaakt samen met uw kornuiten”, aldus Den Ouden.

Gevraagd naar de brief, zegt Rutte dat hij die nog niet heeft gelezen, maar dit nog wel zal doen. Verder wijst hij erop dat er „in verpleeghuiszorg heel veel geld beschikbaar komt”. Dat dit op de werkvloer nog niet merkbaar is, snapt hij. „Dat geld moet nog beschikbaar komen, maar daar gaan we natuurlijk heel veel aan doen.”

Wel voorziet de liberaal dat er nog een probleem zal ontstaan hoe je al die vacatures ingevuld krijgt. „Los van het geld, moet je ook mensen zover krijgen dat ze er willen gaan werken.”