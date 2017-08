Linschoten: fraude onzin, ik ben platzak

Linschoten moet binnenkort (1 september) voor de rechter verschijnen. De voormalige politicus van de VVD wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften voor de omzetbelasting heeft gedaan in zijn woonplaats Eemnes en/of in Breda.

„Ik kan mijn vaste lasten niet betalen en heb zelfs geen ziektekostenverzekering meer”, citeert de krant hem. „Ze hebben al mijn liquiditeiten volledig drooggelegd”, aldus de voormalig politicus. „Wat ik ze nog het meest verwijt is dat ze me de mogelijkheid hebben ontnomen om inkomen te verdienen om het probleem op te lossen.”