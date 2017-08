Gratis slaapplek, hartje Amsterdam

De politie kreeg een tip binnen over inbraak. „Toen dachten ze: hmm, aparte locatie, want daar zijn geen woningen”, vertelt een woordvoerder. Vervolgens werd bekend dat het om een ’box’ ging, en inderdaad: de twee mannen zaten samen, knus naast elkaar, in een van de kisten.

Op een video is te zien hoe de verbouwereerde mannen uit de kist stappen, en nogal verdwaasd reageren op de politie. Ze lijken onder invloed van drank of drugs. De taal die ze spreken, lijkt een mengeling van Duits en Engels.

De video heeft tot hilariteit geleid op sociale media. „De positie waarin ze liggen, lijkt me wel erg verdacht”, reageert iemand. Ook zinspelen sommigen op Airbnb. Misschien zochten de mannen een goedkope slaapplek, en deden de kussens goed dienst.

Dat denkt de politie ook. De mannen kregen geen boete, mochten zelf de kist dichtdoen en hoorden een vriendelijke ’Tschüss’ van de agenten, die wel nog de identificatiepapieren hebben bekeken. „Daarna hebben we ze weggestuurd om een hotel te zoeken.”