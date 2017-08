Man rijdt 109 km/h te hard

Ze stonden „net in positie” op de A6 bij Almere-Poort toen een snelheidsduivel met 171 kilometer per uur kwam aanrijden, terwijl de snelheidslimiet op 100 km/h ligt. De bestuurder was zijn rijbewijs kwijt.

Daarna hadden de agenten vijf minuten om te bekomen, zo schrijven ze op Facebook. Daarna kwam een 34-jarige Zaandammer met maarliefst 209 km/h aanrijden. Hij bleek bovendien geen identiteitspapieren te hebben en, zo bleek op bureau, onder invloed te zijn van drugs.

Het zou een hard gelach blijken: de Zaandammer is zijn rijbewijs kwijt, kan zich verheugen op een boete en moet ook de auto afstaan aan de politie.