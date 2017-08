Onderhandelaars kunnen bos in

Dat vertrouwen heeft een deuk opgelopen nadat vorige week elementen uit de onderhandelingen uitlekten naar de pers. En terwijl de onderhandelaars naar buiten toe uitdroegen dat er over en weer geen verwijten werden gemaakt, blijken achter de schermen wel degelijk onderlinge ergernissen de kop op te steken. Onder de vier partijen werd gespeculeerd over wie de informatie in het geniep naar buiten had gebracht.

Volgens ingewijden hebben de deelnemers aan de formatiebesprekingen nu sterk behoefte aan een plek waar ze onbekommerd bijeen kunnen zijn, zonder glurend journaille.

Bier

De villa op het landgoed van Goois Natuurreservaat werd begin vorige eeuw gebouwd voor de adellijke bierbrouwer De Pesters, en kwam na de Tweede Wereldoorlog in gebruik de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Kennelijk valt aan de inrichting af te lezen dat prins Bernhard die functie dertig jaar vervulde.

Andre Rouvoet (l), Jan Peter Balkenende en Wouter Bos in 2007 tijdens formatiebesprekingen, op dezelfde plek. Foto: ANP

Eerder werden de onderhandelingen al verplaatst naar het Johan de Witthuis, op een steenworp afstand van het Binnenhof. Ook werden er overnachtingen ingebouwd in Haagse hotels en een etentje in een visrestaurant.

Op Landgoed Zwaluwenberg werd tien jaar geleden ook al onderhandeld over een nieuw kabinet.