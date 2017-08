Ze probeerde zich maandag tegenover de agenten op het Baekelandplein voor te doen als meerderjarige door een identiteitspas van iemand anders te laten zien.

Familie

Met enige regelmaat voert de politie controles uit in de prostitutiebranche. Er wordt daarbij gekeken naar illegale en gedwongen prostitutie.

Het 16-jarige meisje is ondergebracht in een veilige omgeving en wordt op korte termijn teruggebracht naar haar familie in Hongarije.