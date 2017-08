Mishandeling Zoetermeer: vier vrouwen gezocht

Op de bewakingsbeelden die dinsdagavond werden getoond in het opsporingsprogramma Team West, waren de vier gezochte vrouwen te zien. Even voor 21.30 uur komt de 20-jarige vrouw aan bij station Oosterheem. Omdat haar tram over een minuut vertrekt, loopt ze met haar fiets over de trap het perron op.

Beneden zitten vier vrouwen die haar naroepen en uitschelden. De vrouw reageert niet en loopt door. Vervolgens lopen de vier vrouwen achter haar aan.

Aan de haren getrokken

Als de vrouw in de tram van de Randstadrail wil stappen, wordt ze door twee van de vier vrouwen mishandeld. Ze wordt uit de tram getrokken, geschopt, geslagen en gekrabd. Hierop valt de vrouw met haar fiets uit de tram. Daarna wordt ze aan haar haren getrokken.

De vier vrouwen vluchten vervolgens in de richting van de Loirestroom. Het slachtoffer werd opgevangen door personeel van HTM.

Slachtoffer erg bang

Nog dagenlang had de vrouw last van de mishandeling, met name aan haar hoofd en nek. Ze is erg bang om het viertal weer tegen te komen.