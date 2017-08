Urenlang bijna roerloos op de bank zitten of onderuit gezakt hangen in een lui makende stoel, het is fnuikend voor de algehele conditie. De Gezondheidsraad is met nieuwe Beweegrichtlijnen gekomen. „Mensen moeten niet alleen blijvend meer bewegen, maar vooral ook minder stilzitten…”

Elk klein beetje bewegen helpt en komt de gezondheid ten goede: niet alleen traplopen, maar ook stofzuigen, viool spelen, de vuilnisbak buiten zetten, de schuur opruimen, de afwas handmatig doen; om nog maar niet te spreken van het bedrijven van de liefde.

