Ingehuurde jeugdwerker propageerde jihad

De gemeente Amsterdam prees hem na het uitzitten van zijn straf aan als jeugdwerker die alles wist van radicaliseringsprocessen en jongeren van het jihadpad zou kunnen afhouden. L. werkte jaren in opdracht van het gemeentelijk bureau radicalisering en polarisatie van de inmiddels geschorste ambtenaar Saadia A.-T.. In plaats van radicalisering te voorkomen, joeg hij deze juist aan. Zo praatte hij in een mail het optreden goed van Hizb ut-Tahrir. Deze in Duitsland verboden organisatie maakte reclame voor de invoering van de sharia en voor een islamitische staat in Europa.

Deskundigen waarschuwden de gemeente dat Bilal er in werkelijkheid nog steeds radicaal gedachtengoed op nahield, en alleen deed alsof hij gederadicaliseerd was. Die signalen zijn genegeerd, zelfs toen zijn zus en broertje naar het Midden-Oosten trokken nadat IS daar het kalifaat had uitgeroepen.

Lees het hele verhaal: Bilal L. bleek wolf in schaapskleren te zijn (Premium)