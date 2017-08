„Het rapport van de dna-testen is maandag binnengekomen”, vertelt politiechef Oktay aan De Telegraaf. Het lichaam van Joey is dan ook vrijgegeven. Het consulaat in Ankara zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot naar Nederland zal worden gebracht. Dat kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen.

Tegelijk gaat het onderzoek in Turkije verder. Nog altijd staat niet vast waaraan Hoffmann is overleden. „Het zal nog een paar weken duren voor de doodsoorzaak vast staat”, zegt Oktay.