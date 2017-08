Met een Biro-karretje mag je overal staan

Dat is zo makkelijk omdat de Biro de status heeft van gehandicaptenvervoer. Maar daar waar een Canta gemaakt is voor mensen die slecht ter been zijn, wordt de Biro vooral gebruikt door de hippe stadsbewoner. Die laat het wagentje registreren als gehandicaptenvervoer in plaats van als een brommobiel. Wordt het autootje als brommobiel geregistreerd, dan vervalt het voordeel van op de stoep parkeren.

De gemeente Amsterdam is zich bewust van het Biro-gedrag. „De voertuigen mogen gebruikmaken van fietspaden en autowegen en mogen overal gratis parkeren”, zegt een woordvoerster. „Amsterdam ervaart een opkomst van de voertuigen, die ook door personen zonder handicap worden gebruikt.” Gehandicaptenvoertuigen kunnen door de gemeente ergens worden verboden. Voor de Biro is dat nog niet het geval.

De gemeente is wel in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de toename van geparkeerde gehandicaptenvoertuigen (zoals Biro’s en Canta’s) aan te kunnen pakken. De hoofdstad wil een wetswijziging doorvoeren die ervoor zorgt dat gehandicaptenvoertuigen alleen alle voordelen krijgen als de bestuurder daadwerkelijk recht heeft op een status als gehandicaptenrijder.

Koeriersdiensten

„Naast de Biro zien we een stijgend gebruik van zogenoemde Light Electric Vehicles (LEVs, kleinere elektrische voertuigen) voor goederenvervoer, veelal koeriersdiensten”, vervolgt de woordvoerster.

Verwacht wordt dat door de groei van het aantal Biro’s het gebruik van de Amsterdamse fietspaden zal toenemen. Vorig jaar kwam Amsterdam nog met het ministerie overeen dat snorscooters vanaf 2018 niet meer welkom zijn op het fietspad. Die ruimte wordt nu opgevuld door de vele Biro’s.

„Door meer en bredere voertuigen kan er meer overlast voor fietsers ontstaan”, stelt de woordvoerster. „Het effect op de verkeersveiligheid is onbekend. De opkomst van de LEVs wordt trouwens niet per se als negatief gezien. Want ze kunnen een bijdrage leveren aan een aantrekkelijkere openbare ruimte en een bereikbare stad als ze reguliere auto’s of bestelbusjes gaan vervangen.”