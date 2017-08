Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Foto: AS Media

Hulpdiensten ter plekke in IJzendijke.

Uitslaande brand in woning IJzendijke

1 uur geleden

IJZENDIJKE - In een woning aan de Nieuwstraat in het Zeeuwse IJzendijke heeft dinsdag tegen middernacht een uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte uit met vier blusvoertuigen en had de brand snel onder controle.