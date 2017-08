premium

Botlekbrug wil niet meer dicht

55 min geleden

SPIJKENISSE - Er was weer een storing aan de nieuwe Botlekbrug, op de A15 bij Spijkenisse. De brug ging niet meer dicht en was even in beide richtingen afgesloten. Ook over de Erasmusbrug in Rotterdam kan het verkeer weer rijden. Die was dicht van noord naar zuid, door een brandje in de nabijgelegen Maastorenflat.