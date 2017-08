Volg de zaak via de tweets van onze rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman.

Milieudefensie via het kort geding sneller een bindende uitspraak van een rechter afdwingen. „En moet de staat hopelijk al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel”, laat de organisatie weten. Zij pleit onder meer voor verlaging van de maximumsnelheid.

Lees ook: 'Nederland overtreedt Europese normen NO2'

Tweets by SaskiaBelleman