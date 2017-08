Wietdrone de lucht in

LLTB-voorzitter Léon Faassen geeft vandaag het startsein voor het anti-hennepproject. Faassen vliegt eigenhandig een rondje over de provincie op zoek naar hennep in maïspercelen van LLTB-leden. “Hennep in de maïs is zachtst gezegd niet bevorderlijk voor de veiligheid in het buitengebied en hoort daar simpelweg niet thuis”, aldus Faassen.

Alle akkers hennepvrij

De overlast van hennepteelt in het buitengebied is dermate teruggedrongen, dat de politie heeft besloten geen hennepvluchten meer uit te voeren in Limburg. „Voor ons de reden om de handschoen op te pakken en zelf vanuit de lucht controles uit te voeren”, zegt Faassen. “We zijn heel content met de resultaten die we de afgelopen jaren samen met de politie en andere partners hebben bereikt, maar voor ons is het nog niet klaar. We willen alle akkers hennepvrij en daar gaan we samen met onze leden voor zorgen.”

Lees ook: Boer zoekt wiet

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg reageerde eerder verbolgen dat de boeren het probleem nu zelf moeten oplossen. „De boeren betalen nu de prijs van de drugscriminaliteit in Nederland”, stelt Van Toorenburg die opheldering wil van minister Blok (Veiligheid en Justitie).