Politie pakt Helmondse ’lustknipper’ op

Tijdens de treinreis ontdekte de vrouw dat er een stuk van haar haren afgeknipt waren. Nadat ze aangifte had gedaan, begon de politie met een onderzoek. Dit leidde dinsdag tot de arrestatie van de 23-jarige man uit Helmond. Hij zit voorlopig vast volgens Omroep Brabant.

Op het station in Eindhoven werden in februari van dit jaar meerdere vrouwen slachtoffer van een ’lustknipper’, maar of het om dezelfde man gaat, is vooralsnog niet duidelijk.

In december 2016 meldde een ’lustknipper’ uit Utrecht zich uiteindelijk bij de politie, nadat bewakingsbeelden zijn bizarre streken onthulden. De man knipte stiekem plukjes haar van nietsvermoedende vrouwen in de Hema in de Domstad. De 49-jarige man uit Huizen werd destijds echter niet aangehouden door de politie.

