LTO wil meer steun voor pluimveehouders

LTO wijst in de brief op de rol die de voedselwaakhond NVWA in het ontstaan van de crisis heeft gespeeld. Een tip in november en een alarmering op 19 juni leidden niet tot ingrijpen. Verder beschuldigt LTO de NVWA van „onduidelijke, voorbarige en suggestieve communicatie.” Dat heeft volgens de branchevereniging geleid tot imagoschade en geschonden consumentenvertrouwen.

De oprichting van een calamiteiten- of compensatiefonds zou volgens LTO gerechtvaardigd zijn, omdat pluimveehouders hun schade vermoedelijk niet volledig kunnen verhalen op Chickfriend, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de fipronil-verspreiding. Ook imago- en afzetbevordering en EU-fondsen zouden wat LTO betreft oplossingen kunnen zijn.

Acht Utrechtse en Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland pleitten eerder deze week al bij de Tweede Kamer voor een noodfonds.

LTO voert donderdag in Den Haag actie. Dat doet de boerenorganisatie door voor het gebouw van de Tweede Kamer gekookte eieren uit te delen.

