„Wij hebben uit het onderzoek naar Chickfriend aanwijzingen gekregen dat dit bedrijf, naast het giftige anti-luizenmiddel fipronil, ook een andere toxische stof gebruikt voor de bestrijding van vliegen bij kalveren. Uit voorzorg hebben wij een kalverenbedrijf geblokkeerd”, zegt een woordvoeder van de NVWA tegen De Telegraaf.

„Deze stof amitraz is een matig toxische stof. Het is niet aangetroffen in de eieren. Als de kalveren naar de slacht gaan, zullen we ze op deze stof onderzoeken”, aldus de zegsman.

Amitraz - dat minder schadelijk is dan fipronil en sneller in het lichaam wordt afgebroken - mag in Nederland eveneens niet worden gebruikt als bestrijdingsmiddel, maar dat is wel gebeurd, blijkt uit de administratie van Chickfriend.

