Mediabedrijven krijgen verdacht pakketje

En das was even schrikken, ook voor de redactie van RTV Utrecht. Een pakketje met cijfers en stroomdraadjes, geadresseerd aan ’De Redactie’ kwam binnen bij de regionale omroep. De politie werd ingeschakeld en nam het pakketje mee voor technisch onderzoek, zo laat RTV Utrecht weten op haar website.

Maar de politie kon allesbehalve lachen om deze actie. „In deze tijd kan een dergelijke reclamestunt verkeerde reacties oproepen. Ze zullen ongetwijfeld geen verkeerde bedoelingen hebben gehad, maar dit is niet het soort aandacht dat je als bedrijf moet willen”, liet de politie weten.

Code

Volgens bedenker Patrick Meutzner was het nooit de bedoeling om de redacties te laten schrikken. „We hadden wel in ons achterhoofd dat het misschien verkeerd kon worden opgevat, maar het was nooit onze intentie om mensen schrik aan te jagen. De bedoeling was dat de ontvangers het apparaatje aansloten op de computer. Dan verschijnt er een code, en als je die invult kom je op onze site terecht.”

Niet alleen RTV Utrecht kreeg het bewuste pakketje. „We hebben ze ook naar de redacties van Hart van Nederland, NU.nl en DUIC (De Utrechtse Internet Courant) verstuurd.”