Niks religieus aan Allah-Las

Wie voor woensdag Allah-Las zei, zei sixties. Zo klinkt deze groep nu eenmaal, als een mengelmoes van The Beatles, The Animals, The Kinks, The Yardbirds en al die andere legendarische bands van toen. Net als hun Nederlandse collega’s van The Kik dus.

’Enigzins heilig’

De naam is een woordspeling op het in de popmuziek veel gebezigde ’lalala’. In een interview lieten ze ooit weten de naam Allah gebruikt te hebben om „enigszins heilig” te klinken. „We hebben emails gekregen van moslims die zeggen beledigd te zijn, maar dat was nooit onze bedoeling. We hebben al die mensen teruggemaild en uitgelegd waarom we deze naam gekozen hebben en over het algemeen begrijpen ze het dan.”

Wel werd al ooit een show van de Allah-Las geannuleerd in Turkije, nadat de concertpromotor bedenkingen kreeg over die naam. „Maar wat kunnen we doen? We hebben deze naam al jaren, dus ik geloof niet dat we ’m nog kunnen veranderen”, reageerde drummer Pedrum Siadatian daarna.