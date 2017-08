Allah-Las speelde deze week nog probleemloos in Groningen

De muzikanten hebben met enige regelmaat last van de gekozen bandnaam Allah-Las. Moslims hebben het idee dat de band hun geloof belachelijk maakt.

Het concert van de Amerikaanse band Allah-Las werd afgelast in verband met een terreurdreiging. Foto: ANP

In interviews vertelt de band dat de naam gekozen is omdat de bandleden gewoon iets wilden dat heilig klonk. De band mailt vaak boze moslims terug die online dreigen en dat kalmeert de boel vaak, tekende The Guardian vorig jaar op. In Turkije werd ooit een show geannuleerd omdat de organisator zich er niet prettig bij voelde, vertelde de band.

De band trad voor dinsdagavond in Groningen ook zondagavond nog op in Nederland. Toen was de band in Venlo te horen tijdens het Zomerparkfeest. Donderdagavond worden ze verwacht in Warschau in Polen. Ze sluiten het Europese deel van hun tour vrijdag en zaterdag af in Frankrijk.

Allah-Las is een Amerikaanse rockband die zich laat inspireren op surfpopliedjes uit de jaren zestig. De psychedelische garagesurfrockers uit Los Angeles stonden in 2015 op festival Lowlands, in het jaar na de release van hun tweede album Worship The Sun. Het debuutalbum werd uitgebracht in 2012 en draagt de naam van de band.

De naam is een knipoog naar The Jesus and Mary Chain. Vorig jaar bracht de band het derde album uit: Calico Review.

Het succes van de Californische band is de laatste jaren enorm gegroeid, omdat ze volgens de programmeurs van de Maassilo veel meer zijn dan een gezellig retro-revivalbandje. De Amerikanen hebben de afgelopen jaren een trouwe band met Nederland ontwikkeld.

De band werd in 2008 opgericht in Los Angeles. De groep bestaat uit Matthew Correia (drums), Spencer Dunham (basgitaar), Miles Michaud (zang en gitaar) en Pedrum Siadatian (gitaar).