De partijen hopen vanavond de onderlinge verhoudingen te versterken, door gezamenlijk te dineren en nog wat na te tafelen. Daarna blijven de partijleiders Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) met informateur Zalm slapen op het landgoed. De secondanten en de entourage van de onderhandelaars vertrekken dan naar een hotel. De officiële reden voor het verplaatsen van de formatie-karavaan is dat partijen meters willen maken, wat minder goed zou lukken in de dynamiek van Den Haag. Niet alleen bestoken journalisten hen elke dag met allerlei vragen, ook partijgenoten in de fracties vergen aandacht en tijd. Volgende week is er bovendien minder gelegenheid om te vergaderen.

Zo trekken ChristenUnie en CDA zich dinsdag terug voor intern fractieberaad en gaat de VVD vrijdag op stap. Dergelijke fractie-uitjes zijn gebruikelijk aan het begin van het parlementaire jaar. Wel komen ze nu op een ongelukkig moment, omdat er immers nog steeds geen kabinet zit. De uitstapjes schrappen om vaart te maken met de formatie zagen de onderhandelaars evenwel niet zitten.

De klok tikt intussen door. Ingewijden verwachten dat er pas na het weekend een beslissing wordt genomen over een eventuele verhoging van de lerarensalarissen en enkele andere zaken die uiterlijk woensdag geregeld moeten worden. Dan moet het demissionaire kabinet van VVD en PvdA de begroting 2018 af hebben, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.