„Blijkbaar is niet alleen de natuur in het spel, maar ook zoiets als planning”, verklaart CBS-demograaf Jan Latten het verschil tussen doordeweekse en weekenddagen. Uitschieter is vrijdag, waarop bijna 16 procent van de baby’s geboren wordt. Zondag is dat slechts 11,3 procent.

Vijftig jaar geleden was dat verschil nauwelijks merkbaar. „Toen bevielen de meeste vrouwen thuis, tegenwoordig bevalt 80 procent in het ziekenhuis. Daar zou best eens een verklaring in kunnen zitten. Als je denkt aan een keizersnede, kan die ook worden ingepland voor of na het weekend”, aldus Latten.

Groei door migratie

Overigens worden er nog altijd meer baby’s geboren (471 per week) dan dat mensen overlijden (407 per week). De Nederlandse bevolking groeit echter het hardst door migratie: per week schrijven gemeenten 627 immigranten in en 414 emigranten uit.