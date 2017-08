Graus: ’PVV niet in raad’

De PVV’er wil dat lokale politiek aan lokale partijen wordt overgelaten. „Ik vind dat prettiger en gezonder. Maar dat is mijn persoonlijke mening”, haast hij zich te zeggen.

’PVV altijd onder vergrootglas’

Graus ziet de electorale deelname in zoveel gemeenten tevens als imagorisico. „In elke schoolklas heb je een clown, een rokkenjager, het lievelingetje van de meester en een rotte appel. Dat heb je bij die lokale PVV-afdelingen straks ook. En de PVV ligt altijd onder een vergrootglas.”

De uitspraak van Graus is opmerkelijk. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar juist in een recordaantal gemeenten mee. Op dit moment is de partij alleen in Den Haag en Almere vertegenwoordigd.