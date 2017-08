premium

Man opgepakt in verband met dreiging Rotterdam

59 min geleden Gerda Frankenhuis

Rotterdam - In Brabant is vannacht een 22-jarige man aangehouden in zijn woning in het kader van het onderzoek naar de terreurdreiging in Rotterdam. Daar werd gisteravond een concert van de Amerikaanse band Allah-Las die zou optreden in Maassilo afgelast. Dit nadat er een tip van de Spaanse politie was binnengekomen. De eerder aanghouden Spanjaard bleek gewoon een monteur.