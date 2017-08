Het was de voedselautoriteit NVWA die de gemeente alarmeerde dat er in het oostelijk deel van de dorpskern van Aalten tijgermuggen zijn ontdekt. Na Veenendaal is Aalten de tweede gemeente waar de steekmug in een woonwijk is aangetroffen.

Het insect komt van oorsprong alleen in Azië voor, maar via internationale transporten is het ook in Europa opgedoken. Het diertje verschanste zich onder meer in autobanden en bamboeplantjes. In 2005 dook het insect voor het eerst op in ons land.

Volgens de NVWA is de kans verwaarloosbaar dat de tijgermug virussen van bepaalden infectieziekten, zoals knokkelkoorts, bij zich draagt. Niettemin wordt de mug bestreden om te voorkomen dat het diertje zich verder verspreidt.

De NVWA heeft voor Aalten een bestrijdingsplan opgesteld. De bewoners in een straal van 500 meter rond de vindplaats worden hierover in de loop van vanmiddag geïnformeerd.