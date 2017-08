premium

Show Allah-Las Polen gaat gewoon door

16 min geleden

ROTTERDAM - De Amerikaanse surfrockband Allah-Las treedt donderdagavond zoals gepland op in club Niebo in de Poolse stad Warschau. De Poolse organisator van de show laat weten dat de groep ondanks de terreurdreiging rond hun optreden in Rotterdam op woensdagavond, gewoon op het podium staat in Niebo.