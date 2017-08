Stel rijdt fietser aan en mishandelt agenten

De vrouw op de fiets wilde oversteken toen ze werd aangereden door het koppel in een auto. De vrouw raakte gewond aan haar hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een omstander bekommerde de mannelijke bestuurder zich niet om de vrouw, maar was hij alleen bezorgd over de lichte schade aan zijn auto.

Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

Toen agenten de man daarna vertelden dat hij als verdachte in de zaak werd aangemerkt, werd hij 'erg boos', meldt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. „Dat was op zich nog niet zo erg, maar toen begon zijn vriendin zich ermee te bemoeien. Ze schopte en beledigde een collega en toen werd ze aangehouden”, aldus de zegsman. De man probeerde daarop de aanhouding van zijn vriendin te voorkomen. Die werd daarom ook gearresteerd.