Britse krant: resten Aruba van jonge vrouw

Dat meldt Daily Mail. Over twee weken moet het DNA-onderzoek zijn afgerond.

De vader van de Amerikaanse Natalee Holloway maakte vorige week bekend dat hij met hulp van privedetective T.J. Ward mogelijk een doorbraak heeft bereikt in de zaak. Hij liet na een tip menselijke resten, die mogelijk van zijn dochter Natalee zijn, opgraven in een park op Aruba.

Natalee verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie met studievrienden op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van Joran van der Sloot, die momenteel in Peru een straf uitzit van 28 jaar voor de moord op Stephany Flores Ramirez (21).