Militairen kunnen vijf jaar voor hun pensioen stoppen met werken en krijgen dan wachtgeld. Sinds de verhoging van de pensioenleeftijd kampen sommige militairen met een AOW-gat, omdat ze pas op latere leeftijd van de oudedagsvoorziening gebruik kunnen maken dan aan het begin van hun dienstbetrekking nog werd verwacht. De situatie leidt al jaren tot onvrede bij militairen, waarvan sommigen uit protest zelfs hun onderscheidingen teruggaven aan Defensie.

Salaris leraren

De PvdA wil hogere lerarensalarissen en dreigde eerder het kabinet op te blazen als ze haar zin niet krijgt. Inmiddels is de toon gematigd, maar een definitief akkoord laat nog op zich wachten. De VVD wil de PvdA tegemoet komen, maar meent dat er een ’balans’ moet zitten in maatregelen die het demissionaire kabinet in de komende begroting opneemt.

In PvdA-kring wordt gesproken van een ’cosmetische aanpassing voor de VVD’. Het compromis zou daarom niet zozeer om lerarensalarissen moeten gaan, maar om het repareren van ’achterstallig onderhoud’. Zo wordt zowel iets voor achterlopende arbeidsvoorwaarden van militairen als van leraren gedaan. Het geld voor lerarensalarissen is bedoeld om beginnende onderwijzers een flinke steun in de rug te geven; de precieze invulling van de extra middelen zou moeten worden overgelaten aan de nieuwe minister van Onderwijs en de sociale partners.

Naar verluidt ligt het onderwerp ook op de formatietafel, op locatie in het Hilversumse Zwaluwenberg. De VVD moet CDA, D66 en CU porren voor hun zegen over het compromis, want er wordt in feite nu geld vrijgemaakt waar eigenlijk de nieuwe coalitie over zou beschikken.

Huiver

Rond de formatietafel klinkt dat de vier partijen echter nog geen volledig beeld hebben van de financiële speelruimte voor de komende coalitie, waardoor er huiver is om nu al geld toe te zeggen. Daarnaast zijn er partijpolitieke afwegingen.

D66 wil zelf ook graag onderwijsgeld reserveren en wil niet dat het budget min of meer door de PvdA wordt gekaapt. Het verlanglijstje van voorman Pechtold voor zijn paradepaardje Onderwijs zou aan de formatietafel daardoor wel eens kunnen groeien. Bij andere onderhandelaars is juist huiver om nu al groen licht te geven voor hogere lerarensalarissen, omdat men niet weet of de formatiepoging zal slagen en men zich nu niet onder druk van de PvdA wil vastleggen op extra uitgaven.

Rond de formatietafel was te horen dat de PvdA mogelijk een toezegging zou krijgen dat de nieuwe coalitie extra geld zal uitgeven aan lerarensalarissen, maar nog geen concreet bedrag. De PvdA wil echter dat er een expliciet bedrag in de begroting voor komend jaar wordt geserveerd. Een ’herenakkoord’, is volgens een PvdA-bron ’niet voldoende’.

Tegenvaller

De sociaaldemocraten zullen ook niet accepteren dat extra geld voor lerarensalarissen wordt gebruikt om een gat van bijna 500 miljoen dat nu nog op de onderwijsbegroting prijkt te dichten. Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA wil die tegenvaller naar verluidt niet oplossen en op het bordje van het volgende kabinet schuiven. „Er is nu toch genoeg geld”, klinkt het.

Een beslissing over het compromis aan de formatietafel wordt pas na het weekend verwacht.