Problemen op A2 en A27 voorbij

De grootste knelpunten waren de A27 vanaf Hilversum tot aan Vianen en de A2 van Amsterdam tot Vianen. Op beide wegen liep de vertraging op tot meer dan een uur. Vlak voor de avondspits gebeurde een ongeval op de A2 bij knooppunt Everdingen en kwam op de A27 bij knooppunt Lunetten een vrachtwagen stil te staan.

De verkeersinformatiedienst VID concludeert dat het donderdag definitief gedaan was met de 'zomervakantierust' op de snelwegen. Voor het eerst sinds begin juli ging het aantal files in de avondspits weer over de 260 kilometer heen. Naast de typische forenzenfiles zorgt de afsluiting van de A10 West voor problemen. De VID telde rond 17.30 uur 24 kilometer file gerelateerd aan de afsluiting. De westkant van de Ring Amsterdam is nog tot begin september dicht.