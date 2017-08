Brand en lekkage in fabriek chemiepark Geleen

De brand woedt bij de zogeheten plastomers-fabriek van het bedrijf Borealis. De bedrijfsbrandweer is bezig met blussen, meldt de website van Chemelot. Volgens de brandweer lekt heptaan. Die stof wordt gewonnen uit aardolie en gebruikt als oplosmiddel. Er zijn inmiddels drie blusploegen aan het werk. De rook blijft tot nog toe binnen het terrein van het bedrijf, aldus de brandweer.

Borealis maakt plastomers, een soort rubberachtig plastic dat bijvoorbeeld voor verpakkingsmaterialen en als kabelomhulsel kan worden gebruikt. De vestiging op Chemelot heeft zo’n honderd werknemers. De fabriek is in de jaren 90 gebouwd door dochterbedrijven van DSM en ExxonMobil. Tegenwoordig is het bedrijf in handen van de Borealis-groep, die het hoofdkwartier in Oostenrijk heeft staan.